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Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem, yaşamını yitirdi.

İlyas Kaçar, Elif Küçük  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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