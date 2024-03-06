Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem, yaşamını yitirdi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.
Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.