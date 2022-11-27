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Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ahmet Bayram   | 27.11.2022
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Manisa

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

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