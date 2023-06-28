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Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlere klima takılıyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "650 konteynere klima taktık. Bunu 9 ekip hızlı bir şekilde gece gündüz çalışarak yapıyor." dedi.

Muzaffer Çağlıyaner  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlere klima takılıyor

Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, afetzedelerin yaşadığı konteynerlere klima takma çalışmaları devam ediyor.

Fakıuşağı Mahallesi'nde 2 bin 100 konteynerin yer aldığı Karaçay Konteyner Kenti'nde, ekipler çalışmalarını AFAD denetiminde aralıksız sürdürüyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün konteynerlere klima takılacağını söyledi.

Sıcaklık artışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çabaladıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 650 konteynere klima taktık. Bunu 9 ekip hızlı bir şekilde gece gündüz çalışarak yapıyor. Osmaniye'deki konteyner kentimiz bütün imkanlarıyla, sosyal donatılarıyla, kütüphanesi, sağlık ocağı, camisi, kebapçısı, terzisi, manavı yani gereken her şeyin olması için çalışıyoruz. Daha da iyi yapmak için gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada bulunan tüm konteynerlere istisnasız klimalarını takacağız."

Konteynerine klima takılan Sezai Ekici de evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve bu nedenle konteynerde kaldıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla konteynerde yaşamanın zorlaştığını aktaran Ekici, "Takılan klimalar insanları bu sıcakta rahatlatacaktır. Vesile olanlardan Allah razı olsun, hepsine teşekkür ederim." dedi.

Konteynerde yaşayan depremzede Abdülkadir Ergün, klima sayesinde sıcak havalarda serinleme imkanı bulacaklarını belirterek, "Kim getirdiyse, kim vesile olduysa, devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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