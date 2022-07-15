Dolar
17.41
Euro
17.58
Altın
1,708.00
ETH/USDT
1,227.60
BTC/USDT
20,914.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor 15 Temmuz Şehitler Anıtı, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın yapılacak.

Göksel Yıldırım   | 15.07.2022
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde demir yollarında seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Demir yolu projeleri arasında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, yarın Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreninin gerçekleştirileceği bildirildi.

Hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hıza uygun olacağına işaret edilen açıklamada, "Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Benzer haberler

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor

Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişi trenlerle seyahat etti

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu, 1 haftada 85 milyon liralık tasarruf sağladı

Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru

Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail ile havacılıkta iş birliğine gidildiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail ile havacılıkta iş birliğine gidildiğini açıkladı
Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu tercih eden toplam yolcu sayısı yüzde 87 arttı

Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu tercih eden toplam yolcu sayısı yüzde 87 arttı