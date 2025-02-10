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Orta Karadeniz ve İç Anadolu için kar uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar uyarısında bulunuldu.

Sefa Bilgitekin  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Orta Karadeniz ve İç Anadolu için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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