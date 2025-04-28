Dolar
38.44
Euro
43.71
Altın
3,299.94
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
95,147.00
BIST 100
9,367.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Gündem

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı

Uyarıda, "Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvuru gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

İsmet Karakaş  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY dönem başkanlığını Azerbaycan Anayasa Mahkemesine devretti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa
Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı
Emniyetten "jammer" kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet