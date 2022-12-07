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Noterliklerdeki yeni uygulamalar işlem kolaylığı sağladı

Hafta sonları nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde bugüne kadar 1 milyon 638 bin 390 işlem yapıldı. Noter ücretlerinin kredi kartı kullanılarak ödenmesi uygulaması kapsamında ise işlem hacmi 4 milyar 877 milyon 402 bin 792 liraya ulaştı.

Kemal Karadağ   | 07.12.2022
Noterliklerdeki yeni uygulamalar işlem kolaylığı sağladı

Ankara

Adalet Bakanlığınca hizmete sunulan yeni noterlik uygulamaları çerçevesinde bugüne kadar nöbetçi noterliklerde 1 milyon 638 bin 390 işlem yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni noterlik uygulamaları hizmete sunulduğu tarihlerden bugüne kadar yoğun kullanıldı.

Adalet Bakanlığınca 6 Nisan 2019'da başlatılan ve noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından uygulama 31 Temmuz 2021'de yeniden başlatıldı.

Bu yıl nöbetçi noterliklerde 498 bin 308 işlem yapıldı. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ise nöbetçi noterliklerdeki işlem sayısı 1 milyon 638 bin 390'a ulaştı.

Adalet Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi" de başarılı şekilde sürdürüldü.

Bu kapsamda noterliklerde geçen yıl 15 bin 718, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 26 bin 225 güvenli ödeme işlemi yapıldı.

Bu yıl yapılan işlemlerde 6 milyar 300 milyon 431 bin 298 lira, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar ise 8 milyar 606 milyon 584 bin 254 lira işlem hacmi sağlandı.

Kredi kartı uygulaması

Aynı tarihte uygulamaya başlatılan "noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi" uygulaması kapsamında bu yıl 7 milyon 8 bin 22 işlemde kredi kartı kullanıldı.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kredi kartının kullanıldığı işlemlerin hacmi 4 milyar 877 milyon 402 bin 792 lira oldu.

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Noterliklerdeki yeni uygulamalar işlem kolaylığı sağladı

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