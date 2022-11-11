Dolar
18.54
Euro
19.12
Altın
1,760.92
ETH/USDT
1,288.80
BTC/USDT
17,385.00
BIST 100
4,501.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Orman ve Ekosistem Zirvesi’nde konuşuyor Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen küçük boğa heykeli ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Behçet Alkan   | 11.11.2022
Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos'ta bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen jandarma, 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen Hitit dönemine ait küçük boğa heykeli ele geçirdi.

Operasyonda, N.B, A.R.O, S.Ç. ve A.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar
Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada inşaatta çalışan işçiler belirlenecek

Benzer haberler

Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi

Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi

Nevşehirli genç kadın, devlet desteğiyle küçükbaş hayvancılık işletmesi kurdu

Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı

Restore ettirdiği 150 yıllık binayı Orta Çağ temalı restorana dönüştürdü

Restore ettirdiği 150 yıllık binayı Orta Çağ temalı restorana dönüştürdü
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
"Dünya'daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesi"ne giren Kapadokya'nın tanınırlığı artacak

"Dünya'daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesi"ne giren Kapadokya'nın tanınırlığı artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet