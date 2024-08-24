Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,758.20
BTC/USDT
63,986.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan ve ödemeleri kripto parayla aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı.

74 farklı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı
İstanbul genelinde yüksek nem etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara ilişkin açıklama

Benzer haberler

"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni

DEAŞ'a yönelik "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimiz bir, devletimiz daim olacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimiz bir, devletimiz daim olacak
"Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet