Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."
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8️⃣ ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-8” operasyonlarında hesaplarında 1️⃣6️⃣ Milyon 8️⃣0️⃣0️⃣ Bin TL para hareketliliği bulunan 2️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2024
🚩Savcılarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber… pic.twitter.com/d2IxSSc8iO