Dolar
34.11
Euro
38.11
Altın
2,607.45
ETH/USDT
2,561.70
BTC/USDT
63,472.00
BIST 100
9,953.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Gündem

DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım
Taşvantepe'deki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı
Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
"Kuyu-24" operasyonunda yakalanan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı

"Kuyu-24" operasyonunda yakalanan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı
"Narkoçelik-39" operasyonlarında 293 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-39" operasyonlarında 293 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet