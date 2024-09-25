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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde çalışmaları inceledi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için Türk karasularının ihlaline yönelik davranışların kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde çalışmaları inceledi:

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve ilgili birim amirleriyle birlikte, Komutanlığın çalışmalarını ve Türk karasularının güvenliği için alınan önlemleri inceledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi Mavi Vatan'ımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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