Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,545.00
BTC/USDT
62,933.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonunda suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonunda suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi."

Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonunda suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
DMM'den "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne yönelik haberlere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonunda suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonunda suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Araçlarımızın büyük çoğunluğu, 30 büyükşehrimizde trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacaklar

Danimarka, sosyal medya şirketlerini, platformlarının suça alet olmasını engellemeye çağırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz
DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet