Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını, Şehitkamil Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Fıstık Mitingi'ne katılacak.
(Gaziantep/15.00/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Kastamonu/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına; Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/19.15/Muğla 21.45) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Manisa FK, Boluspor-Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edecek.
(Iğdır/17.00/İstanbul/19.15/Bolu/Ankara/21.45) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye üçüncülük maçına çıkacak.
(Konya/18.00) (Fotoğraflı)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.