"Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-12” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024
8️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
7️⃣9️⃣5️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣6️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/3ZFSK95yik
Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.
Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini paylaştı.
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