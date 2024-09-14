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Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

Aziz Aslan  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

Diyarbakir

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.

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