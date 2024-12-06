Musul Valisi ed-Dehil: Musul'un kalkınmasında Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz
Irak'ın Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Türkiye'nin sanayi ve tarım tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini belirterek, "Musul'un kalkınmasında, Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz" dedi.
Kerkük
Ed-Dehil, Ankara Valisi Vasip Şahin'in daveti üzerine 26-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini, AA muhabirine değerlendirdi.
Ankara'nın ardından İstanbul ve Konya'yı da ziyaret eden Ed-Dehil, Irak ve Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.
İki ülke arasında tarihi, kültürel, coğrafi bir bağ olduğunu ve bunun yansımalarını Irak ve özellikle Musul'da göründüğünü vurgulayan
Ed-Dehil, Musul’un kalkınmasında Türk şirketlerinin yer almasından memnuniyetini dile getirdi.
İki ülke liderlerinin ziyaretleri ilişkileri daha da güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin eylül ayındaki Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini söyleyen Ed-Dehli, iki ülke arasında ticaretin de giderek arttığını kaydetti.
Irak'ta Türk şirket sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ed-Dehil, özellikle Musul'un kalkınmasında Türk şirketlerinin önemli emek ve katkı sağladığını bildirdi.
Musul'da sağlık ve diğer alanlarının gelişmesinde Türkiye'nin etkisinin giderek arttığını anlatan Ed-Dehil, Uluslararası Musul Havaalanı, İbn-i Sina Hastanesi ve birçok projeleri Türk şirketlerinin yürüttüğünü belirtti.
"Musul'un kalkınmasında Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz"
Terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2018 arası Musul'un kontrolünü ele geçirdiği sırada kentte büyük yıkımlar yaptığını hatırlatan Ed-Dehil, yaklaşık 6 yıldan beri bölgede aralıksız imar ve kalkınma projeleri yapıldığını söyledi.
Bu kalkınma ve imar çalışmalarında en çok Türk şirketlerini görmek istediklerini tekrarlayan Ed-Dehil, "Musul'un kalkınmasında, Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz" dedi.
"Türkiye'nin sanayi ve tarım tecrübelerinden faydalanılmalı"
Türkiye'deki üretici firmaların benzerlerinin Musul'da da olmasını istediklerini dile getiren Ed-Dehil, Musul'da Türk girişimcilerinin artmasıyla bunun bölgedeki işsizliğe de çözüm olacağını kaydetti.
Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, "Türkiye'nin sanayi ve tarım tecrübelerinden faydalanılmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Musul'da özel sektörün geliştirilmesini planladıklarını anlatan Ed-Dehil, Türkiye'nin özelleştirme konusundaki tecrübelerinin Irak ve Musul'a aktarılmasını talep etti.
"Musul ile Türk kentlerini kardeş şehir yapmak istiyoruz" diyen Vali Ed-Dehli, daha önce Irak'ın farklı kentleri ile Türk kentlerinin kardeş şehir yapılmasının olumlu yansımalarının görüldüğünü anlatarak, başka şehirleri de Türk kentleri ile kardeş şehir yapmak istediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.