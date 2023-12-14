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Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı.

İbrahim Yaldız  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı

Muş

İlçeye bağlı Yukarıalagöz Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'a, 12 Aralık'ta yolda yürüdüğü sırada köpekler saldırdı.

Ellerinden ve bacağından yaralanan kadını gören yakınları ve mahalle sakinleri, köpekleri taşlarla uzaklaştırarak Kızıltaş'ı hastaneye ulaştırdı.

Yaraları sarılan ve kontrolleri yapılan Kızıltaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugün Muş Devlet Hastanesi'ne getirilen Kızıltaş'ın kontrollerini yapan plastik ve estetik cerrahı uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, kadının bacaklarında ve ellerinde geniş yaralarının olduğunu söyledi.

Kızıltaş'ın, olayın ardından Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirildiğini anlatan Beydilli, "Kuduz şüphesi nedeniyle ilk geldiği zaman kısmi bir onarım yaptık. Şimdi kontrole çağırdık. Son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Çocuk ve yaşlı kişiler, köpeklerin saldırısına uğruyor. Muayene ederek dokuların büyük kısmını onaracağım. Daha sonra hastamızın kuduz aşıları yapılacak. Yaşının ileri olması nedeniyle risk daha da artıyor. Orada daha kötü sonuç olabilirdi." diye konuştu.


Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Kuduz teşhisine rastlanmadı 

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesinde yaşayan kadının, evinin önünden komşularına gittiği esnada köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanan vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan kadında kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir." 


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Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı

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