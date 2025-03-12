Dolar
36.61
Euro
39.94
Altın
2,914.51
ETH/USDT
1,905.80
BTC/USDT
82,547.00
BIST 100
10,580.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri katıldığı "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Sabri Yıldırım  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti'nin önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yıllardır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön." dedi.

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını ancak bir yanlarının yine eksik olduğunu dile getiren Koçhan, şunları kaydetti:

"Ciğerlerimiz paramparça oldu. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ersin, beni duyuyorsan gel, teslim ol. Senin hasretine dayanamıyoruz. Baban rahatsız. seni bekliyor. Yolunuz yol değil, yeter anneler, babalar ağladı. Bu bizim davamız değil."

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini ifade ederek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Bu Kürt, Türk davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin çocuklarımızı götürmeye hakkı yok. Gittiği günden bugüne kadar oğlumu arıyorum. Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Biz burada nöbetimize devam ediyoruz. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar buradayız. Atilla, yeter artık. Gel, teslim ol." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emekli bayram ikramiyesi artışına" ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 9 yıl geçti
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Benzer haberler

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı

Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti

Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak

Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak
Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor

Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet