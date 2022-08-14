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Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve cesedi bulunan hemşire Eyüp Güneş'in cenazesi defnedildi.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz   | 14.08.2022
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Müküs Çayı'na düştüğü yerin yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde bulunan 27 yaşındaki Güneş'in cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınları, cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.

Güneş'in cesedine, 64 gün süren çalışmalar sonucu çaya düştüğü noktanın yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde ulaşılmıştı.

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Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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