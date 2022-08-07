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Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Volkan Yıldız   | 07.08.2022
Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla

Recep Argun'un kullandığı P-035-DZ plakalı otomobil, Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

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