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Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İsa Toprak  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

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