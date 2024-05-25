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Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksiti eylül sonuna kadar ödenebilecek.

Erhan Cihan Ünal  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri düzenlendi

Ankara

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Bu kanunlar kapsamında, 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenebilecek. Böylece taksit ödeme süresi eylül sonuna kadar uzatılmış oldu. Sonraki taksitler de eylülü takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) verilecek.

Mücbir sebep dönemindeki taksit sayısı 12'yi aşanlar, fazla kısmı 12'nci taksitle birlikte ödeyecek.

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