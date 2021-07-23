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MSB'den terörle mücadelede 'kararlılık' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü, şartlar ne olursa olsun terör örgütleri ve destekçilerinin Türkiye'ye ve millete saldırısında başarılı olamayacağını bildirdi.

İsa Toprak   | 23.07.2021
MSB'den terörle mücadelede 'kararlılık' mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne ilişkin mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun terör örgütleri ve destekçileri ülkemize ve asil milletimize saldırılarında başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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