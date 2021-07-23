Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 82 metre uzunluğunda künefe yapıldı.

Lale Köklü Karagöz   | 23.07.2021
Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 82 metre uzunluğunda künefe yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 82 metrelik künefeyi pişirmek için ustalar ocak başına geçti. Usta eller tarafından hazırlanan 82 metrelik künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı. Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 82 metrelik künefe, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı. ( Lale Köklü Karagöz - Anadolu Ajansı )

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 82 metrelik künefeyi pişirmek için ustalar ocak başına geçti.

Usta eller tarafından hazırlanan 82 metrelik künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı.

Parkta sergilenen 82 metrelik künefenin ilk şerbetini Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya döktü.

Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 82 metrelik künefe, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlar, künefe yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84’e çıktı
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 65 milyonu aştı
ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de mücadeleci takım kurmayı hedefliyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de mücadeleci takım kurmayı hedefliyor
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti

Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti