İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri karadan ve havadan hedef aldı

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu güneydeki Mercayun ilçesi, Hula kasabası, Taluse ve Merkaba kasabaları arasındaki bölge, Kabariha ile Tulin kasabalarına bakan vadiler ile Es-Seluki ile El-Huceyr vadisini topçu ateşiyle hedef aldı.
Güneydeki Sur ilçesinde de Mecdel Zun ve Mansuri kasabalarına topçu ateşinin yanı sıra ve bombalı saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu, Nebatiye ilçesinde ise Ali et-Tahir ile Debşe tepeleri ile Kefer Rumman bölgesine hava saldırıları düzenledi.
Haberde, söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.
Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.