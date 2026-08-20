FNSS Savunma Sistemleri AŞ, TEKNOFEST Mavi Vatan'da çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'nın tanıtımını yaptı.

Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı FNSS Savunma Sistemleri AŞ, TEKNOFEST Mavi Vatan'da çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'nın tanıtımını yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

FNSS tarafından üretilen İ-ZAHA, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle tanıtıldı.

Bakan Güler, araç hakkında FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş'tan bilgi aldı.

Baybaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılan aracın ekonomik faydasına işaret ederek, "ZAHA araçlarımızın insansız versiyonunu çok kısa sürede hayata geçirdik ve sizlerle buluşturduk." ifadesini kullandı.

Denizden kıyıya kesintisiz intikal

Konuya ilişkin, FNSS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İ-ZAHA, karşı kuvvetlerin kıyı savunmasıyla ilk temasını insanlı araçlardan önce kuruyor ve operatörlerin tüm görev süresince güvenli alanda kalmasını sağlıyor.

Denizden kıyıya kesintisiz intikal edebilen 8 tonluk platform, suda 7 knot, karada saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç ayrıca yaklaşık 40 dakikada değiştirilebilen faydalı yük modülleri sayesinde, ateş desteği, mayın temizleme, istihkam iş makinesi, elektronik harp, keşif, taktik aldatma, dronsavar, seyrüsefer ve işaretleme, lojistik destek ile yaralı tahliye olmak üzere 10 farklı görev konfigürasyonunu mümkün kılıyor.

Otonom, uzaktan kumandalı veya karma modda çalışacak şekilde tasarlanan İ-ZAHA, 3 kilometre menzile sahip. Ayrıca tüm varyantlarda insansız hava aracı röle desteğiyle bu mesafe artırılabiliyor.

İ-ZAHA, kara yolu, demir yolu ve denizde tüm nakliye vasıtalarıyla, uzak noktalara havadan hızlı nakil ihtiyacı halinde ağır nakliye helikopterleri ve uçaklarıyla taşınabiliyor. Aracın taşıma işlemi, CH47F Chinook, Mil Mi-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, An-124 ve Il-76 gibi ağır nakliye helikopterleri ve stratejik nakliye uçaklarıyla da yapılabiliyor.

Yapay zeka desteği

İ-ZAHA'nın yapay zeka destekli görüntü işleme mimarisi, kamera akışlarını gerçek zamanlı analiz edebiliyor ve veriyi radyo bağlantısı üzerinden ileterek bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlarda düşük gecikmeli hedef farkındalığını koruyabiliyor.

Tespit edilen unsurları tehdit puanı, türü ve durumuna göre renkli görseller ve detaylı istihbarat kartlarıyla işaretleyen sistem, otomatik hedef tespit ve atış kontrol sistemleriyle önceliklendirilmiş hedefleri operatöre sunarak angajman sürecini hızlandırıp, operatörün tarama yükünü azaltıyor. Sistemde tespit edilen hedefler izlenip, zaman damgalı kaydedilebiliyor. Tanımlanan bir hedef veya kural, anında canlı görüntü akışında uygulanabiliyor.

Öte yandan araç, Nurol Teknoloji tarafından geliştirilen, yapısal bütünlük izleme sistemi 'Armor Integrity'nin entegre edildiği ilk insansız araç olma özelliğini taşıyor.