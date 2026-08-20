Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Necran kentindeki havaalanı ile Aramco’ya ait bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler, Suudi Arabistan’ın Necran kentindeki hedeflere İHA saldırısı düzenlediklerini duyurdu Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Necran kentindeki havaalanı ile Aramco’ya ait bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Seri, saldırılarda kullanılan İHA'lardan ilkinin Necran Havalimanı’nda “düşmana ait hassas bir hedefi”, ikincisinin ise Necran’daki Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco’ya ait bir hedefi vurduğunu öne sürdü.

Her iki saldırının da hedeflerine başarıyla ulaştığını savunan Seri, saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’in Saada vilayeti hava sahasını İHA’larla ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini “her türlü ihlalden korumaya” ve bu durumu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Yemen ordusu: Husilere karşı son 24 saatte 81 operasyon düzenlendi

Yemen ordusunun, ülkenin çeşitli kentlerinde İran destekli Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 81 operasyon düzenlediği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Nezili, ordunun son 24 saatte Husilere ait askeri mevziler ve tehdit kaynaklarına yönelik 81 operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yemenli yetkili, operasyonların, "çok sayıda saha komutanı ile terör örgütü Husi unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, çok sayıda ekipman ve aracın yanı sıra tehdit kaynaklarının imha edilmesiyle sonuçlandığını" belirtti.

Nezili, "Bu operasyonlar, silahlı kuvvetlerimizin, Yemen halkının kaynakları ve çıkarlarına yönelik tekrarlanan Husi terör saldırılarına karşı aldığı bir dizi misilleme tedbirinin parçasıdır. Husiler, sivil alanları kasıtlı olarak hedef alarak Yemen halkını kuşatmakta ve halkın çektiği sıkıntıları artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Husilerden de Yemen ordusunun açıklamalarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.