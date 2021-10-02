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MSB'den Lübnan ordusuna temel tüketim malzemeleri desteği

Milli Savunma Bakanlığından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine hibe edilen temel tüketim malzemelerinin gemiye yükleme işleminin başladığı bildirildi.

Esin Işık   | 02.10.2021
MSB'den Lübnan ordusuna temel tüketim malzemeleri desteği

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemeleri, Mersin Limanı'nda konteyner gemisine yükleniyor. Temel tüketim malzemeleri Beyrut Limanı'na ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

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