MSB'den Lübnan ordusuna temel tüketim malzemeleri desteği
Milli Savunma Bakanlığından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine hibe edilen temel tüketim malzemelerinin gemiye yükleme işleminin başladığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemeleri, Mersin Limanı'nda konteyner gemisine yükleniyor. Temel tüketim malzemeleri Beyrut Limanı'na ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.
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Bakanlığımız tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemeleri, Mersin Limanı’nda konteyner gemisine yükleniyor. Temel tüketim malzemeleri Beyrut Limanı’na ulaştırılacak. pic.twitter.com/IKmBJFqe0q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2021