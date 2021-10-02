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MSB: Mehmetçik, Suriye'de insani ihtiyaçların karşılanması için üstün gayret gösteriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde halkın temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün gayret gösterdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 02.10.2021
MSB: Mehmetçik, Suriye'de insani ihtiyaçların karşılanması için üstün gayret gösteriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dosta güven, düşmana korku veren, iyilik ve merhamet timsali Mehmetçiğin yüreğinin temizliği ve sağlamlığıyla tüm insanlığa örnek olduğu, Türkiye'nin yardım elini masum ve mazlumlara uzatmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde Suriyelilerin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri için en büyük motivasyonun umut ve sevgi dolu bakışlar ile tebessüm eden yüzler olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan kahraman komandolarımız, çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün bir gayret göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

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