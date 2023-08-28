MSB Zafer Bayramı dolayısıyla birçok ilde ve KKTC'de bando konserleri düzenleyecek
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok ilde ve KKTC'de bando konserleri verilecek.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bu akşam Afyonkarahisar'da başlayacak konserler 9 Eylül'de sona erecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pek çok ilde Millî Savunma Bakanlığı tarafından bando konserleri düzenlenecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2023
Konserlerin düzenleneceği tarih, yer ve saatler şöyle:
28 Ağustos 2023
Afyonkarahisar AFİUM AVM saat:19.00
29 Ağustos 2023
Kırklareli Özgürlük…
Bu kapsamda yarın da Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Antalya, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Çanakkale'de, 31 Ağustos'ta İstanbul'da, 1 Eylül'de Edirne, Adana ve İstanbul'da, 2 Eylül'de Trabzon'da, 3 Eylül'de Bayburt'ta, 6 Eylül'de Tekirdağ, Kars ve İstanbul'da, 8 Eylül'de Ankara ve KKTC'de, 9 Eylül'de de İstanbul'da bando konserleri verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.