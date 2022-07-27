Dolar
17.93
Euro
18.16
Altın
1,715.53
ETH/USDT
1,493.60
BTC/USDT
21,424.00
BIST 100
2,548.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtçu için Ankara Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır

MSB, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

Barış Gündoğan   | 27.07.2022
MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmalar gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacak
Bakırköy Belediyesinde işten çıkarmalar protesto edildi
MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır
İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Bakan Kurum: En büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız

Benzer haberler

MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır

MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır

Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı

MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet