Motosiklet sürücüleri 'güvenlik' için otoyollarda hız düzenlemesi bekliyor
Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Öztürk, "Hız sınırı uygulaması konusunda otomobillerde limitlerin 1 Temmuz 2022 tarihi ile 10-20 kilometre yükseltilmesi motosikletler ile zaten eşit olamayan hız farkını daha da artırmıştır." dedi.
İstanbul
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Hız sınırı uygulaması konusunda otomobillerde limitlerin 1 Temmuz 2022 tarihi ile 10-20 kilometre yükseltilmesi motosikletler ile zaten eşit olamayan hız farkını daha da artırmıştır. Güvenlikteki riskleri daha da ciddi boyutlara getiren bu düzenlemenin L3e sınıfı (2 tekerlekli motosikletler) da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir." dedi.
Türkiye'de bu ayın başından itibaren alınan kararla, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi. Ancak motosikletler için halihazırda otoyollarda ve bölünmüş yollarda 90 kilometre/saat olan hız limitleri konusunda bir düzenleme yapılmadı.
Motosiklet dernekleri ve sürücüleri kendileri için bir düzenleme yapılmamasının özellikle bölünmüş yollarda ve otoyollarda sürüş güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor.
"Yeni hız sınırlamaları, motosiklet sürücü ve yolcularının güvenliğini tehdit ediyor"
MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletlerin, 10 yıl öncekilere oranla daha iyi frenlere, daha kararlı bir yapıya, daha iyi yanıt veren bir manevra yeteneğine, daha etkin kontrollere, yorgunluğu azaltan geliştirilmiş bir ergonomiye ve tüm sistemlerde geliştirilmiş bir güvenirliğe sahip olduğuna dile getirdi.
Yeni hız sınırlamalarının motosiklet sürücü ve yolcularının güvenliğini tehdit ettiğini ve ciddi bir yaşamsal risk ile karşı karşıya bıraktığını belirten Öztürk, "Hız sınırı uygulaması konusunda otomobillerde limitlerin 1 Temmuz 2022 tarihi ile 10-20 kilometre yükseltilmesi motosikletler ile zaten eşit olamayan hız farkını daha da artırmıştır. Güvenlikteki riskleri daha da ciddi boyutlara getiren bu düzenlemenin L3e sınıfı (2 tekerlekli motosikletler) da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
"Bu şekilde kaza geçiren oldukça fazla sayıda motosiklet sürücüsü ve yolcusu bulunmaktadır"
Kayıtlı motosiklet sayısının 3,9 milyona ulaştığı dikkate alınarak, motosiklet hız sınırlarının yeniden düzenlenmesinin ve özellikle L3e kategorisi için mevcut hız sınırlarının Yönetmelikte "Otomobil, M1, M1G" kategorisi için verilen (80, 90, 120, 130, 140 kilometre/saat) değerlere getirilmesinin bir zaruret haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"100 kilometre/saat hızla seyretmekte olan bir motosikletin arkasından 120 kilometre/saat hızla gelen bir araç (otomobil, karavan vb.), önündeki motosikletin hızına inememekte veya bu hıza inmek yerine, motosikleti ince bir araç olarak değerlendirip sollamakta ve yolun kenarında sıkıştırmaktadır. Motosiklet kullanmamış sürücülerin tahmin edemediği olay, iki tekerlekli bu aracın, yanından geçmekte olan büyük ve hızlı kütlenin oluşturduğu hava hareketlerinden etkilendiği, türbülans nedeni ile denge bozulmaları yaşadığı ve ayrıca şeritlerin iyice sağına atılmak sonucu genellikle mucurlu ve kaygan zemine veya bariyerlere doğru sürüklenmek zorunda kaldığıdır. Bu şekilde kaza geçiren oldukça fazla sayıda motosiklet sürücüsü ve yolcusu bulunmaktadır."
"6 maddeli çalıştay raporumuzu Bakanlığa sunacağız"
Tüm motosiklet kullanıcıları tarafından yaşanan bu sıkıntının, motosiklet sürücülerini diğer araçlar ile aynı hızda, hatta 5-10 kilometre/saat daha hızlı giderek kendisini güvence altına almak yönünde bir korunma refleksine sürüklediğini aktaran Öztürk, sonuç olarak, motosiklet sürücülerinin halihazır mevzuat ile sürat ihlali yapmaya zorlandığını ifade etti.
Bu kapsamda tüm Türkiye motosiklet sektörü temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirileceğini ve buradaki çıktının Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımının beklendiği toplantıda paylaşılacağını bildiren Öztürk, hız limitlerini arıtırılmasının yanı sıra "ışıklardaki 5 metrelik ön alanda iki tekerlekli araçlara ayrılmış özel alanın korunması", "özellikle elektrikli motosikletler için kademeli ÖTV düzenlemesi", "hurda teşviki", "yol düzenlemeleri" ve "ehliyet yasası" gibi konuların çalıştayın ana gündem maddelerinden olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.