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MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Mehmet Tosun   | 22.06.2022
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.


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MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
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