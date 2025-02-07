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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ta etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.

Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.

Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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