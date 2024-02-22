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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Orhan Onur Gemici  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.

Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.

Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.

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