Dolar
26.87
Euro
28.85
Altın
1,929.32
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
25,701.00
BIST 100
8,271.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Japonya Milli Takımı, Türkiye ile yapacağı karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Cegeka Arena'da gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim Akyürek'e operasyon düzenledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Akyürek'in, örgütün kırsal yapılanmasına 2015'te katıldığı, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru Türkiyesiz olmaz
MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, 6 Ekim'de BM İnsan Hakları Konseyinde ele alınacak
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Benzer haberler

MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet