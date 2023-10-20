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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanları nedeniyle Milli Yas ilan edilmesinin ardından pek çok kültür sanat etkinliği iptal edildi veya ertelendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

İstanbul

İstanbul'da yarın ve Ankara'da bugün gerçekleşmesi planlanan Jay -Jay Johanson konserleri aralık ayına ertelendi.

İsveçli müzisyen Jay Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ile 14 Aralık'ta Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 15 Aralık'ta İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde 25 Ekim'de yapılması planlanan "Bir Asrın Destanı" adlı dans gösterisi, aralık ayında gerçekleştirilecek.

Ebru Gündeş, bugün çıkması beklenen yeni albümü "Aşığım Hala"yı, Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle yayınlamama kararı aldı. Albüm 17 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak.

Süheyl ve Behzat Uygur'un Adana'da sahneleyeceği "Süt Kardeşler" oyunu 22 Ekim'e ertelendi. Uygur kardeşlerin Nevşehir ve Aksaray oyunları ise ileri bir tarihe alındı.

Müzisyen, arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün 20 ve 21 Ekim'de İzmir ile Ayvalık konserleri, ulusal yas sebebiyle 27 ve 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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