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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu, Turgut Alp Boyraz  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

Kudüs

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

Doğu Kudüs'te namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen bazı Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı.

Vadi el-Coz Mahallesi'nde toplanan cemaat ise İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle namaz kılamadan dağılmak zorunda kaldı.

Daha namaz başlamadan İsrail polisi, gözyaşartıcı gaz ile cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler havai fişekler fırlatarak karşı koymaya çalıştı. Kısa süreli çatışmanın ardından cemaat ara sokaklara dağılarak namaz kılmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Çevrede, içerisinde pis kokulu kimyasal suyun bulunduğu TOMA ile atlı polislerin de hazır bulunduğu görüldü.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.

Mescid-i Aksa'da normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişi cuma namazını kılabiliyor.

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