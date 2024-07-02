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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi
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Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır

Ankara

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