Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.
Ankara
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