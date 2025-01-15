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Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemde yapılan operasyonlar ile hava harekatlarına dikkati çekerek terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Sarp Özer  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi

TBMM

Bakan Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgi sorusu üzerine Güler, bu konuda yaptığı açıklamaların takip edilmesini istedi.

Aynı gazetecinin, "Konuyla ilgili olay yeri tutanaklarının sonradan hazırlandığı iddiası var." demesi üzerine Bakan Güler, "Disiplin kuruluna çıkıyorlar, oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Bizlerin söylediğine inanmıyor, birilerinin yazdıklarına mı inanıyorsunuz? Biz, söyleyeceklerimizin hepsini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin soru üzerine de Güler, son dönemde yapılan operasyonlara ve hava harekatlarına dikkati çekerek, terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

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