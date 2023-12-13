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Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Aykut Yılmaz  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir Fotoğraf: Metin Aktaş - AA

TBMM

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Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir
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