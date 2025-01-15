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MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, T-129 ATAK helikopteriyle terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin yer aldığı videoyu, "hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" mesajıyla paylaştı.

Abdullah Sarica  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı.

"Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" vurgusu yapılan videoda, hedefin tam isabet vurulduğu görüldü.

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