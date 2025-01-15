MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, T-129 ATAK helikopteriyle terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin yer aldığı videoyu, "hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" mesajıyla paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı.
Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aI3UHhnGLs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2025
"Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" vurgusu yapılan videoda, hedefin tam isabet vurulduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.