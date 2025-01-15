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Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yıllardır evlat hasreti yaşadığını söyledi.

Çocuğunu DEM Parti'den ve terör örgütü PKK'dan istediğini dile getiren Koçhan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı versinler, yeter artık. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, oğlum, beni görüp duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Kaçacak yeriniz kalmadı, gelin teslim olun. Siz dönene kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz."

Anne Şahinaz Özcan da oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti

"Oğlumdan hiç haber alamadım. Onlar da evlat sahibi. Çocukları bir saat geç kaldığında dayanamıyorlar, b. Biz nasıl dayanalım. Bu hak mı, hukuk mu? Ben DEM Parti'den ve PKK'dan evladımı istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar buradayım. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel ve devletine teslim ol. Sizin yolunuz yol değil."

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