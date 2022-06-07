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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceğini, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sarp Özer   | 07.06.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Gıda krizi konusunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde durulan görüşmede ayrıca Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak da Bakan Akar tarafından bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Akar ayrıca bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereğini hatırlattı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

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