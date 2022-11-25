Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi’yi kabul etti.
İstanbul
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki “Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş Töreni" sonrasında Komutanlık binasına geçti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Muhammad Amjad Khan Niazi’yi kabulünde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.https://t.co/5Tg4LdE8Wq#HulusiAkar pic.twitter.com/X0DvzFFkJr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022
Akar burada Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Niazi ile görüştü.
Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.