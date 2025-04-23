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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberindeki çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret ediyor Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberindeki çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sefa Bilgitekin  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.

Tekin, mesajında şunlar kaydetti:

"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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