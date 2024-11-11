Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu
Ankara
Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kuşçu Marina'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" temasıyla Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikildiğini söyledi.
Yamula Barajı çevresinde geçen yıl 2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Çapkın, "Çalışmalar neticesinde baraj havzasının turizm potansiyelinin artırılması ve erozyonun önlenerek barajın ömrünün uzatılması sağlanacaktır. Kuşçu Mahallesi'nde bugün 3 bin fidanın dikimi yapılacak. Yıl sonuna kadar da sedir, kızılçam, karaçam, ardıç, meşe, mahlep, huş, akasya, alıç ve iğde türlerinden toplam 1,2 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır." diye konuştu.
Öğrencilerin halk oyunu ve hükümlülerden oluşan mehteran takımının gösterisinin ardından Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidanlar dikildi.
Yozgat
Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda oluşturulan Çamlık Bal Ormanı sahasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için fidan dikimine katıldıklarını söyledi.
Bu sene 700 bini tohum olmak üzere 1 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Özkan, Yozgat’ta gelecek yıllarda 4 milyona yakın fidanın dikimini gerçekleştireceklerini ifade etti.
Toplam 17 bin 850 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Niğde
Niğde Valisi Cahit Çelik, Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki ağaçlandırma sahasındaki etkinlikte, bu yıl toplam 3 bin dekarlık alanda fidan dikimi, 5 bin dekarda da erozyon kontrol çalışması yaptıklarını söyledi.
Bugün il genelinde 5 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Çelik, "Burada diktiğimiz her fidan bir anlamda geleceğe bıraktığımız bir parça." dedi.
Konuşmanın ardından Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları dikerek can suyu verdi.
Kırıkkale
Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas, Kırıkköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, öncelikle inançları gereği toprağı yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve bunları yaşatmakla mükellef olduklarını söyledi.
Diğer taraftan da bu yeşil vatanı geleceğe daha yeşil haliyle devretmek istediklerini aktaran Makas, bunun da milli görevleri olduğunu dile getirdi.
Orman İşletme Müdürü İbrahim Kaya da bugün il genelinde 4 lokasyonda 3 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar da yaklaşık 365 bin fidanın dikileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Vali Makas, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek can suyu verdi.
Kırşehir
Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, ormanlık alanların ve biyolojik çeşitliliğin, toplumdaki orman ve çevre farkındalığının artırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Çevrenin dikilen fidanlarla daha yeşil, temiz ve yaşanılabilir hale geleceğini vurgulayan Demiryürek, çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.
Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya ise kentteki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidan dikerek can suyu verdi.
Sivas
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki ağaçlandırma sahası ve il genelinde 11 lokasyonda 11 bin fidan dikildi.
Vali Yardımcısı İhsan Maskar, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğe ve insanlığa nefes olmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Bugünün gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Maskar, Sivas'ta son 21 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlık alanının 373 bin hektardan 504 bin hektara çıktığını ifade etti.
Maskar, 2024'te il genelinde 32 bin dönüm alanda 3 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise çocuklarla fidan dikmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından programa katılan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Doğan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.
Nevşehir
Nevşehir'de merkeze bağlı Sulusaray beldesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ali Fidan, bugün 5 bin fidanın dikimi gerçekleştireceklerini, 15 bin fidanın da vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.
Dikim sırasında çekim yapan basın mensuplarına "Biz fidanı diktik, siz çektiniz. Sıra sizde. Şimdi siz dikin, biz sizi çekelim." diyen Vali Fidan, ardından fidan diken gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Fevzi Aygün, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve belde sakinleri katıldı.
Edirne
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir fidanın toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.
Gençlerin toprakla buluşturduğu fidanları 10-15 yıl sonra ağaç olarak göreceğini belirten Sezer, fidanların geleceğe güzel bir miras olduğunu dile getirdi.
Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 4 noktada fidan dikileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Sezer, protokol üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.
Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve kurum müdürleri katıldı.
Programa katılanlara fidan hediye edildi.
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 4 noktada 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Trakya Üniversiteler Birliği Hatıra Ormanı
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Trakya Üniversiteler Birliğince hatıra ormanı oluşturuldu.
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında oluşturulan ormanda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Birliğin Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, birlik olarak üçüncü hatıra ormanını oluşturduklarını söyledi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan Yerleşkesinin ağaçlandırılmasını çok önemsediklerini ifade etti.
Kırklareli
Kırklareli'nin Erikler köyündeki etkinlikte de 20 bin fidan dikildi.
Vali Uğur Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin bu topraklara hürmet etmesi gerektiğini söyledi.
Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Turan, bir ağacın öneminin herkes tarafından iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Ağaç sayısının artması için çalıştıklarını belirten Turan, "Yeşil bir coğrafyamız var. Yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu elbette ki biliyoruz, yeşili seviyoruz, yeşile hürmet ediyoruz. Bu vatan coğrafyasında nasıl sevgili yavrularımızı pırıl pırıl yetiştiriyorsak o fidanları da öyle güzel yetiştireceğiz. Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz." diye konuştu.
Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da konuşma yaptığı programda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe ailesiyle gelen 16 aylık Muhsin Yılmaz'ın da fidan dikmeye çalıştığı görüldü.
Tekirdağ'da da Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 1700 fidan toprakla buluşturuldu.
Erzurum
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Hasan Baba Dağı'nda kar yağışı altında gerçekleştirilen etkinlikte 5 hektarlık sahada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, kentin ikliminden dolayı ekim ayından itibaren fidan dikimine başladıklarını söyledi.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak fidanların toprakla buluşacağını belirten Özdemir, "İklim krizinin eşiğindeki zor zamanlar geçiren dünyada üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek ülkemizi daha da yeşil hale getireceğiz." dedi.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da etkinlik kapsamında 5 hektarlık sahada 4 bin fidanın toprakla buluşturulacağını anlattı.
Ardahan
Ardahan Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi yapıldı.
Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ile protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle fidan dikti.
Çiçek, törende, ağaçlandırma döneminin verimli olmasını temenni ederek, kentte yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.
Ardahan'da sembolik 500 fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Çiçek, "Gelecek nesillere örnek oluyoruz. Türkiye geneli milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabiatı koruma açısından çok önem bir çalışma. Ardahan olarak bunu uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Çiçek, daha sonra vatandaşların katılımıyla toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.
Erzincan
Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kayak merkezinde Ardıçlı Gölü etrafındaki 5 hektarlık alana 4 bin 500 ardıç ağacı dikildi.
Kent genelindeki etkinliklerde toplam 20 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Ağrı
Ağrı'da Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarındaki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü katıldı.
Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun, il genelindeki 9 bölgede 9 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.
Program, fidanların dikilmesi ve Türk Kızılayın çorba ve çay ikramıyla sona erdi.
Tunceli
Tunceli’de Valilik ve Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde 25 bin çam fidanının toprakla buluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kent merkezindeki bazı noktalar ile Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek, Çemişgezek, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt ilçesine bağlı İsmailli köyündeki Pir Ali Ziyareti’nde düzenlenen etkinliğe katılıp fidan dikti.
Kars
Kars'ta 9 bölgede 11 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Paşaçayır Mahallesi'nde Vali Ziya Polat, protokol üyeleri, kamu çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla çam fidanları dikilip can suyu verildi.
Sarıkamış ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bölgede fidan dikildi.
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri, askeri erkan ve vatandaşlar, 5 bin 800 sarıçam, huş, karaağaç ve ahlat fidanını toprakla buluşturdu.
Iğdır
Iğdır’da Suveren köyü yakınındaki Millet Ormanı'na 5 bin fidan dikildi.
Törene Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte dikilen fidanlarla yıl boyunca kentte yaklaşık 50 bin fidan toprakla buluşturulmuş oldu.
Çorum
Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Sanayi Sitesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülkedeki ağaç ve orman miktarının kontrol edildiğini ve buna göre ağaç dikildiğini söyledi.
Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinliklere çocukların katılmasını önemsediğini belirten Çalgan, "İnşallah siz çocuklar, ağaca ilginizi ömrünüz boyunca sürdüreceksiniz. Ağaçlar ekolojik olarak, çevresel olarak ekonomik olarak ve sosyal olarak çok önemli, Allah vergisi, doğa vergisi varlıklarımızdır. Yer altı kaynaklarımız kadar önemlidir. Onun için ağaç dikmek aynı askerlik gibi, vergi gibi bir vatandaşlık borcudur, insanlık borcudur, vicdani bir borçtur. İslami bir görevi yerine getirmektir." dedi.
Ağaç dikmenin bugünü güzelleştireceği gibi geleceğe de iyi bir miras bırakma yöntemi olduğunu dile getiren Çalgan, bu nedenle bugün Türkiye'nin her yerinde fidanların toprakla buluşacağını vurguladı.
Çalgan, dünyada aynı anda en fazla ağaç dikme rekorunun Çorum'a ait olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İlimizin bir özelliği de, bir rekora sahip olması. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu rekorun ülkemize ait olması bizi sevindirirdi. İlimize ait olması daha da çok sevindirdi. İnşallah bu çalışkanlıkla, bu aşk, sevgiyle daha da orman varlığımızı artırmanın yollarını bulacağız ve arttıracağız."
Çalgan, bir taraftan fidanlar dikerken diğer taraftan da mevcut ormanların korunmasına da özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise Türkiye'nin orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden olduğunu, yurt genelinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 7 milyara yakın fidan dikilerek, 20,7 milyon hektar olan orman alanının 23,3 milyon hektara çıkartıldığını bildirdi.
Kurumeşe, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Türkiye'de milyondan fazla, Çorum'da ise bin 500 fidanın toprakla buluşacağını kaydetti.
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, dikilen fidanların ağaca ve ormanlara dönüşmesini temenni etti.
Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.
Sinop
Sinop'ta Osmaniye Mahallesi’ndeki alanda düzenlenen etkinlikte 400 fidan toprakla buluşturuldu.
Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının ağaç, yeşil, çevre ve hayvan dostu olduğunu söyledi.
Sevgiyle dolu bir milletin çocukları oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:
"Bizim özellikle yazın maalesef insanların hatalarından kaynaklı yangınlarımız oluyor. Bu yanan yerlerin yerine aynı sene derhal tekrar ağaçlandırma yapılıyor. Ancak bu yangınlar sırasında orman teşkilatımızın mensupları şehit oluyorlar. Kendilerini bir kez daha burada rahmetle anıyorum. Gelecekte nesillere doğal bir miras olarak bırakacağımız en büyük kaynaklardan birisi de ağaç ve orman sevgisidir. Burada da Milli Eğitim Bakanlığımız önemli eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu manada bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen kampanya çerçevesinde bugün öğrencilerimizle Sinop'ta fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."
Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Çankırı
Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında il genelinde 10 bin fidan dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikim kampanyası kapsamında Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yeşil dostu organize sanayi bölgesine sahip olmak adına ciddi bir emek verdiklerini belirten Taşolar, "Bu anlamda kendilerinden bugün özel bir ricada bulunduk. Organize sanayi bölgemizin içinde ağaçlandırma faaliyeti yürütebilir miyiz dedik, onlar da bizi kırmadılar. Bu anlamda bir katkı verdiler. Ondan dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Yaz aylarında Ilgaz ilçesinde orman yangını olduğunu hatırlatan Taşolar, "Orman Bölge Müdürlüğümüz ve İşletme Müdürlüğümüz çok ciddi ve çok hızlı bir aksiyon aldı ve şu anki ağaçlandırma faaliyeti Ilgaz'da yanan alanlarda yapılıyor. Bu anlamda da bu konuda emeği geçen orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatımız yanan alanların, bizi üzen, bizleri kahreden yangınlardan sonra çok hızlı aksiyon alarak buraların eski haline gelmesi için ciddi bir emek veriyor. Ilgaz'da yapılan faaliyet de bizler için çok kıymetli ve çok anlamlı." ifadelerini kullandı.
Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı da dikilecek fidanlar ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 350 mavi selvi, 150 ıhlamur, 250 akasya, 200 mahlep, 100 karaçam ve 50 sedir fidanını toprakla buluşturdu.
Antalya
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, etkinlikteki konuşmasında, yeşilin önemini herkesin bildiğini söyledi.
Türkiye'nin aslında yeşil fakiri bir ülke olduğunu belirten Arat, Antalya'nın yüzde 57'sinin orman olmasına karşın ülkenin birçok yerinde hiç orman bulunmadığını ifade etti.
Dünyada orman varlığının giderek azaldığını, çevre faktörlerinin de hızla değiştiğini vurgulayan Arat, şöyle konuştu:
"Ülkemizde orman alanın genişletilmesi, yeşilin artırılmasının önemi çok büyük. Orman teşkilatımızın bu çabalarını, gayretini tabii ki takdirle karşılıyoruz. Devletimizin önem verdiği milli politikalardan biri. Ama ağacı dikmek de yetmiyor. Bu yeşili korumak gerekiyor. Çok ciddi orman yangınları oldu. Maalesef son yıllarda orman yangınlarında vatandaşımızın, orman köylüsünün ve çevrede yaşayanların duyarlılığı azaldı. Herkes orman yangınında seyirci olmaya başladı. 'Helikopter var ya işte, arazöz var ya ormancı söndürsün.' Ormancının problemi değil ormanı korumak sadece. Hepimizin milli görevi, asli görevi. Hatta kanunen zorunluluktur."
Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise ağaç, çevre ve yeşil sevgisini gelecek nesillere aktarmanın en başta gelen görevlerden biri olduğunu dile getirdi.
Çevre dostu kişinin tüm canlıların da dostu olduğunu vurgulayan Derince, şunları kaydetti:
"Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler arasındadır. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması gerçekten güçleşiyor. Bu olumsuz şartların ağır bedelini 2021 yılında Manavgat, Alanya, Taşağıl, Akseki ve Gündoğmuş'ta 28 Temmuz'da başlayan bir dizi orman yangınlarıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Yanan alanları tabi ve suni gençleştirme çalışmalarıyla kısa sürede tekrar orman örtüsüne kavuşturduk. Ülkemiz bu kadar olumsuz iklim koşullarına rağmen dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesidir."
Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan kurum müdürleri, jandarmalar, polisler ve öğrenciler, 40 dönüm alana 6 bin fıstık çamı fidanı dikti.
Muğla
Muğla'nın Fethiye ilçesinde de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Göcek Mahallesi Kavak Pınarı mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.
Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, gazetecilere, yeşil bilinciyle ağaçlandırma çalışmalarının arttırılması gerektiğini anlattı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, öğrenciler, hükümlüler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, yaklaşık 5 bin fidan dikildi.
Burdur
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Çeltikçi ilçesine bağlı Tekke köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.
Karamanlı ilçesi Baraj mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe ise Kaymakam Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.
Isparta
Isparta'da da "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.
Gönen ilçesi Güneykent beldesindeki programa Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.