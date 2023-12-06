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Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Antalya'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve doğu ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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