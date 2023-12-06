Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Antalya'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve doğu ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.