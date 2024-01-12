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Hatay'da kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Hatay'da kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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